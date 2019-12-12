Нелегальный мигрант спас инвалида из огня в Испании. Теперь власти думают предоставить ему вид на жительство

Испанские власти рассматривают вопрос о выдаче вида на жительство нелегальному мигранту из Сенегала после того, как тот спас инвалида из горящей квартиры. Люди называют его национальным героем. Сам парень просто рад, что с человеком, которого он спас, все в порядке.

Уличный торговец Горгуй Ламин Соу шел в прибрежный город Дения, когда услышал крики поблизости. Он решил узнать, что происходит, и пошел на звук. Около одного из домов собралась толпа людей. Все наблюдали за черным дымом, выходящим из окна второго этажа. Оказалось, что в квартире заперт человек в инвалидной коляске.

«Я ни о чем не думал. Я просто бросил свои вещи и начал лезть», — передает слова 20-летнего парня The Guardian.

Горгуй сумел взобраться на балкон и войти в горящую квартиру. Оказавшись внутри, он закинул жителя квартиры себе на плечи и спустил его вниз по лестнице, установленной соседом.

Человеком, которого спас уличный торговец, оказался 39-летний Алекс Каудели Вебстер. По словам соседки Алекса, если бы Горгуй не вытащил его из горящий квартиры, то мужчина не выжил бы.

Впрочем, когда сотрудники МЧС приехали к месту происшествия, спасатель запаниковал.

«Если бы полиция увидела меня, они бы конфисковали мои товары. И если бы они их забрали у меня, то мне было бы нечего есть завтра», — сказал Горгуй.

А самое главное — ему было бы нечем кормить свою девушку и семимесячную дочь, живущих в соседнем городе Гандия. Убедившись, что с человеком, которого он спас, все в порядке, парень поспешил скрыться.

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Только через несколько дней Горгуй Ламин Соу узнал, что люди приветствуют его как героя. По мере распространения новостей о спасении местные власти призвали центральное правительство рассмотреть вопрос о предоставлении Соу места жительства. Источник в правительственной делегации в Валенсии подтвердил, что его дело изучается.

Горгуй приехал в Испанию в 2017 году, и вид на жительство значительно облегчит ему жизнь. Это подарит возможность найти работу, помимо уличной торговли.

Многим это напомнило историю, произошедшую в 2018 году во Франции. Тогда двадцатидвухлетний мигрант Мамуду Гассама во время прогулки заметил людей, столпившихся около жилого дома. Все смотрели на маленького мальчика, свисающего с балкона пятого этажа. Недолго думая парень взобрался по стене здания и спас малыша. Учитывая ловкость и скорость, с которой Мамуду все это проделал, мэр Парижа назвал его «человеком-пауком 18-го квартала».

Президент Франции Эммануэль Макрон лично встретился с героем, вручил ему медаль за храбрость и пообещал французское гражданство. Как пишет Financial Times, Мамуду стал официальным гражданином Франции и работает с Парижской пожарной бригадой.