Политолог: Лукашенко перестал контролировать поток нелегальных мигрантов

Политолог Юрий Шевцов прокомментировал ситуацию с нелегальным мигрантами в Белоруссии. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал перестать контролировать поток мигрантов и выполнил это.

«Лукашенко официально заявлял, что Белоруссия перестает в связи с политикой Евросоюза контролировать потоки нелегальной миграции», — подчеркнул Шевцов.

В результате ни ЕС, ни Лукашенко не хотят идти компромисс, поэтому сложившаяся ситуация не решится в ближайшее время.