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    09 ноября 2021, 21:57

    Политолог: Лукашенко перестал контролировать поток нелегальных мигрантов

    Политолог Шевцов: президент Белоруссии Лукашенко перестал контролировать поток нелегальных мигрантов

    Дарья Морозова

    Политолог Юрий Шевцов прокомментировал ситуацию с нелегальным мигрантами в Белоруссии. Об этом сообщила НСН.

    Он уточнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал перестать контролировать поток мигрантов и выполнил это.

    «Лукашенко официально заявлял, что Белоруссия перестает в связи с политикой Евросоюза контролировать потоки нелегальной миграции», — подчеркнул Шевцов.

    В результате ни ЕС, ни Лукашенко не хотят идти компромисс, поэтому сложившаяся ситуация не решится в ближайшее время.