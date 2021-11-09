Политолог: Лукашенко перестал контролировать поток нелегальных мигрантов
Политолог Шевцов: президент Белоруссии Лукашенко перестал контролировать поток нелегальных мигрантов
Политолог Юрий Шевцов прокомментировал ситуацию с нелегальным мигрантами в Белоруссии. Об этом сообщила НСН.
Он уточнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал перестать контролировать поток мигрантов и выполнил это.
«Лукашенко официально заявлял, что Белоруссия перестает в связи с политикой Евросоюза контролировать потоки нелегальной миграции», — подчеркнул Шевцов.
В результате ни ЕС, ни Лукашенко не хотят идти компромисс, поэтому сложившаяся ситуация не решится в ближайшее время.