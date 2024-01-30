Мир 30 января 2024, 12:24 Нелегальные партии оружия, поставленного ВСУ, всплыли в Финляндии, Швеции и Дании Лавров: оружие, поставленное ВСУ, выявляли в Финляндии, Швеции и Дании РИА «Новости»

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Оружие, которое Запад поставлял ВСУ, обнаруживали не только в зонах конфликта на Ближнем Востоке, но и в некоторых других странах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По оценке министра, спонсоры киевского режима это предпочитают не замечать, сообщило РИА «Новости».

«Нелегальные партии [оружия, которое поставляли Украине], зафиксированы в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, в секторе Газа», — перечислил глава МИД на посольском круглом столе по теме урегулирования украинского конфликта.

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Запад при этом в упор не замечает этого «расползания» оружия, добавил Лавров. По его словам, страны — спонсоры Украины не хотят видеть, что вооружения, которые они направляли ВСУ, используют в различных горячих точках, в том числе экстремисты и террористы.

Отдельно он обратил внимание на существование большого объема подтвержденных фактов присутствия на Украине зарубежных инструкторов, а не только иностранных наемников.