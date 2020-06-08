Действующей власти Украины никогда не удастся вернуть Донбасс в состав страны. Более того, президент Владимир Зеленский не предпринимает никаких шагов для разрешения ситуации, уверена экс-министр юстиции Елена Лукаш.

«Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда. В Украину, где полностью ограничены все слова и свободы, где их считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться», — заявила Лукаш каналу «112 Украина».

Она добавила, что украинские власти даже не пытаются прекратить военные действия в Донбассе. По данным ЮНИСЕФ, с начала 2020 года в Донбассе пострадали десять детей. Показатель вырос в два раза по сравнению с 2019 годом, когда у власти был Петр Порошенко. Еще экс-министр отметила, что при Зеленском на неподконтрольной Украине территории уничтожили девять школ.

«Можно не заметить отчеты ОБСЕ и ООН, которые прямо говорят, что уже при Зеленском его вооруженные силы, его СБУ производят пытки, грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийство — уже при Зеленском. Отчеты висят в открытом доступе — власть отмалчивается», — подчеркнула Лукаш.

По ее словам, Зеленский мог бы приложить усилия для достижения мира, но делать этого он не будет. Украина только имитирует некие игры в мирный процесс и создает иллюзии. При этом Минские соглашения и «формула Штайнмайера» не выполняются.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников предложил вести переговоры по Донбассу в «будапештском формате». Он считает, что в обсуждении должны участвовать только Украина, США и Великобритания.