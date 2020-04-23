«Некуда девать огурцы». Жители Грузии вышли на акции против карантина

Жители грузинского муниципалитета Марнеули протестуют из-за строгого карантина, который ввели в стране. Они перекрыли дорогу и требуют, чтобы местные власти отменили ограничения и помогли реализовать фермерскую продукцию.

Жители нескольких сел Марнеульского района временно перекрыли дорогу между, которая соединяет Марнеули с селом Шулавери. Таким образом они выразили свой протест в отношении слишком строгих мер карантина, которые ввели в регионе.

С 21 марта во всей Грузии объявлено чрезвычайное положение, его решили продлить до 22 мая. В соответствии с режимом ЧП в стране временно приостановлена работа всего общественного транспорта.

С конца марта там ввели комендантский час, а с 17 по 27 апреля запретили движение легковых машин. Ездить могут только автомобили, которые перевозят грузы, а также машины компаний, чья работа не была приостановлена из-за пандемии.

Жители требовали, чтобы власти открыли дороги и помогли им реализовать свою продукцию — из-за карантина фермеры больше не могут завозить свой товар на рынки, и он просто портится. При этом люди не соблюдали социальную дистанцию и стояли рядом друг с другом. Кроме того, они не использовали никакие средства инфдивидуальной защиты — ни маски, ни перчатки.

«У нас портятся огурцы, мы не можем их продавать. Требуем открыть дорогу, чтобы завозить товар на рынки», — возмущаются фермеры.

По последне информации, в стране зафиксировали 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этих пациентов 98 человек выздоровели, еще пятеро — скончались.