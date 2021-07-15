Некоторым жительницам ЕС могут запретить хиджабы

В Европе компании могут запрещать мусульманкам приходить на работу в хиджабах. Это следует из постановления Верховного суда Европейского союза, сообщило агентство Reuters.

Тем не менее речь идет только о тех компаниях, которые хотят продемонстрировать свою нейтральность к каким-либо убеждениям.

«Запрет на ношение любой видимой формы выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте может быть оправдан желанием работодателя представить нейтральный имидж по отношению к клиентам или предотвратить социальные споры», — говорится в тексте решения суда.

Решение было принято по двум делам о подозрении в религиозной дискриминации. Мусульманки из Германии обратились в суд ЕС после того, как компании, где они работают, запретили им ношение хиджабов. Тем не менее финальные вердикты будут выносить национальные суды ФРГ, несмотря на решение Верховного суда Европейского союза в пользу работодателей.

Этой весной модель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фотографией, где она стоит в хиджабе. Под постом бывшая девушка Тимати поздравила мусульман с завершением Рамадана.