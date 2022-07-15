Некоторым россиянам все равно придется сдавать ПЦР-тесты на коронавирус

Гражданам России, которые возвращаются из-за рубежа на родину, по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест при отсутствии COVID-сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования по прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Там напомнили, что данной категории россиян нужно заполнять анкету по возвращении, а в течение трех дней после прибытия надо сдавать ПЦР-тест.

Если человек имеет сертификат о перенесенной болезни или вакцинации, то ПЦР-тест и анкета не требуются. В целом этого правила не должны придерживаться граждане РФ и стран — членов ЕАЭС, прибывшие в Россию по суше.

Роспотребнадзор уточнил, что сдавшим после въезда в страну ПЦР-тест не нужно самоизолироваться до получения результата.