Рухнувшее здание из-за землетрясения на Тайване показали на фото | 360°

Все новости

Спецоперация

18 сентября 2022, 13:31

ВСУ лишились возможности наступать на Васильевском направлении в Запорожье — доброволец

Важное

18 сентября 2022, 13:30

Российские войска сорвали попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область

Реклама

Мир

18 сентября 2022, 12:59

Еврокомиссия сократит финансирование Венгрии на 65%

Происшествия

18 сентября 2022, 12:57

Прокуратура Подмосковья начала проверку после нападения овчарки на 13-летнюю девочку в Дрожжине

Спецоперация

18 сентября 2022, 12:53

ООН не отреагировала на новый обстрел ВСУ колонии в Еленовке

Мир

18 сентября 2022, 12:50

Россия настоит на запуске арбитража против США из-за проблем с выдачей виз

Мир

18 сентября 2022, 12:33

Кремль опроверг намерение добиться мирового господства вместе с Китаем

Подмосковье

18 сентября 2022, 12:29

Участниками «Кросса нации» стали более двух тысяч жителей Подмосковья

Эксклюзив

18 сентября 2022, 12:26

Появилось видео с места тушения крупного пожара в жилом доме в Москве

Мир

18 сентября 2022, 12:24

Рухнувшее здание из-за землетрясения на Тайване показали на фото

CNА: несколько зданий на Тайване разрушилось из-за землетрясения

Читать 360tv в

Произошедшее утром 18 сентября землетрясение на Тайване причинило значительный ущерб зданиям, инфраструктуре и транспортным средствам. Некоторые здания рухнули, сообщило агентство CNA.

Последствия землетрясения на Тайване/Twitter

Последствия землетрясения на Тайване/Twitter

Последствия землетрясения на Тайване / Twitter

Последствия землетрясения на Тайване / Twitter

В результате землетрясения сошел с рельсов экспресc-поезд, перевозивший пассажиров между городами Хуалянь и Тайдун.

Реклама

По данным администрации Тайваньских железных дорог, землетрясение вызвало обрушение бетонного навеса на станции Дунли в Хуаляне. Когда поезд проходил через станцию, в него врезались обломки конструкции, в результате чего шесть вагонов сошло с рельсов. Данные о пострадавших не приводятся. Железнодорожное движение по маршруту приостановили.

Реклама

В восточном уезде Хуалянь обрушился трехэтажный дом. В здании могут быть заблокированы люди.

По имеющейся информации, пострадать могли находившиеся в момент подземных толчков на мосте Гаоляо.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,2 балла. Сохраняется угроза возникновения цунами, писало «Утро.ру».

Землетрясения

Тайвань

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама