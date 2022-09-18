Рухнувшее здание из-за землетрясения на Тайване показали на фото | 360°

Мир 18 сентября 2022, 12:24 Поделиться Telegram

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Viber Рухнувшее здание из-за землетрясения на Тайване показали на фото CNА: несколько зданий на Тайване разрушилось из-за землетрясения Twitter

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Произошедшее утром 18 сентября землетрясение на Тайване причинило значительный ущерб зданиям, инфраструктуре и транспортным средствам. Некоторые здания рухнули, сообщило агентство CNA.

Последствия землетрясения на Тайване/Twitter Последствия землетрясения на Тайване / Twitter

В результате землетрясения сошел с рельсов экспресc-поезд, перевозивший пассажиров между городами Хуалянь и Тайдун.

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По данным администрации Тайваньских железных дорог, землетрясение вызвало обрушение бетонного навеса на станции Дунли в Хуаляне. Когда поезд проходил через станцию, в него врезались обломки конструкции, в результате чего шесть вагонов сошло с рельсов. Данные о пострадавших не приводятся. Железнодорожное движение по маршруту приостановили.

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В восточном уезде Хуалянь обрушился трехэтажный дом. В здании могут быть заблокированы люди.

По имеющейся информации, пострадать могли находившиеся в момент подземных толчков на мосте Гаоляо.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,2 балла. Сохраняется угроза возникновения цунами, писало «Утро.ру».

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