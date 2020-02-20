Некоторые визы позволят китайцам въехать в Россию вопреки запрету
Граждане КНР со служебными, деловыми, гуманитарными и транзитными визами смогут въехать в Россию. Об этом исключении в запрете правительства сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сайт МИД РФ.
В МИД РФ отметили, что авиасообщение между Москвой и Пекином, Ганчжоу, Шанхаем и Гонконгом сохранится.
«Российская сторона поддерживает усилия китайских партнеров по противодействию эпидемии [коронавируса], выражает уверенность, что они дадут максимально быстрый положительный результат», — заявили в ведомстве.