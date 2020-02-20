Некоторые визы позволят китайцам въехать в Россию вопреки запрету

В МИД РФ отметили, что авиасообщение между Москвой и Пекином, Ганчжоу, Шанхаем и Гонконгом сохранится.

«Российская сторона поддерживает усилия китайских партнеров по противодействию эпидемии [коронавируса], выражает уверенность, что они дадут максимально быстрый положительный результат», — заявили в ведомстве.