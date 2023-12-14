Мир 14 декабря 2023, 07:31 «Некоторые уступки». Украине подсказали способ урегулирования конфликта Кандидат в президенты США Рамасвами призвал Украину уступить восточные регионы Министерство обороны Украины

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Украине стоит уступить восточные регионы, чтобы завершить конфликт. Такой точкой зрения поделился кандидат в президенты США Вивек Рамасвами на встрече с избирателями, которую транслировал канал CNN.

«Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины. Да, с некоторыми уступками территорий — восточных регионов, где проживает русскоговорящее население», — отметил он.

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Рамасвами предложил также пообещать России, что Украина не окажется в НАТО, в обмен на выход РФ из «военного союза» с Китаем. В ноябре предприниматель уже заверял, что попыался бы заключить с президентом России Владимиром Путиным эту «сделку», если бы стал лидером США.

По мнению кандидата в американские президенты, конфликт на Украине не отвечает интересам Соединенных Штатов и увеличивает риск мировой войны. Закончить его, по мнению Вивека Рамасвами, поможет дипломатия, а не очередные миллиарды долларов от США.