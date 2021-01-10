Некоторые страны ужесточили правила въезда из-за коронавируса

При въезде на Кубу и в Великобританию теперь понадобятся свежие отрицательные результаты ПЦР-теста. Без них в эти страны не пустят. Греция ввела недельный карантин для приезжих вместо трехдневного.

На Кубу с сегодняшнего дня иностранцев будут пускать только при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. Его необходимо сделать в течение трех дней до путешествия. В аэропорту сделают еще один экспресс-тест и проверят приезжего через пять дней повторно. В Великобритании ввели схожие ограничения.

«Пассажиры воздушных и морских судов, а также поездов, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну», — сообщило издательство Lonely Planet.

Эта мера распространяется на Англию, но Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия собираются ввести такую же. Прибывших из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой отправят на карантин, даже если результат теста отрицательный. При повторном анализе через пять дней, если все будет нормально, можно выйти из изоляции. Штраф за нарушение — 500 фунтов.

В Греции обязательный трехдневный карантин по прилете продлили до недели. Передвигаться по Шри-Ланке после открытия границ можно будет только после тестирования и по специальным туристическим коридорам.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с марта в мире выявили более 89,5 миллиона случаев ковида. От болезни умерли 1,9 миллиона пациентов.