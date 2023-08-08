Мир 08 августа 2023, 00:51 Украинскую «формулу мира» поддержали не все на переговорах в Джидде Глава офиса Украины Ермак: не все страны согласились с украинской «формулой мира» РИА «Новости»

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Представители ряда стран — участниц переговоров в Саудовской Аравии не согласились с «формулой мира», представленной киевской стороной. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он рассказал, что с некоторыми странами не удалось договориться по определенным положениям.

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«Со странами глобального Юга не удалось достичь согласия по „тяжелым пунктам“, например, об ответственности России», — заявил Ермак.

Двухдневные консультации по ситуации на Украине прошли в Джидде в минувшие выходные. Устроить их предложил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман. Сенатор Пушков призвал не преувеличивать значение этой встречи и заявил, что Запад и Юг так не пришли к консенсусу. Участники лишь обсудили ситуацию, продекларировали общие принципы ООН, но не сделали итогового заявления. При этом зарубежные СМИ преподносят это событие как сенсацию.