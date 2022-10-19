Мир 19 октября 2022, 07:19 Некоторые страны ЕС не поступились своими «священными коровами» ради санкций — СМИ NYT: не все страны ЕС пожертвовали алмазами, ураном и нефтью из России ради санкций unsplash

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Запад не достиг единодушия в вопросе санкционного давления на Россию. Для того чтобы сплотить своих членов Евросоюз пошел на уступки и в качестве исключения разрешил некоторым странам не следовать запретам, например, на поставки российских алмазов, нефти и урана. Об этом сообщила газета The New York Times.

С февраля Евросоюз ввел санкции против 1236 человек и 155 компаний, заморозив их активы и заблокировав доступ к блоку. Он запретил торговлю товарами почти тысячи категорий и сотен подкатегорий.

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«Европейский Союз разрывает экономические связи с Москвой, чтобы поддержать Украину, но некоторые страны лоббировали защиту ключевых секторов. <…> Некоторые страны ЕС отказываются жертвовать „священными коровами“, даже несмотря на то, что их коллеги терпят боль, чтобы наказать Кремль», — заявил автор статьи.

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Некоторые секторы экономики и конкретные товары не вошли в санкционный список. Журналист связал это с напряженными закулисными переговорами и принципиальной позицией некоторых стран и представителей бизнеса. Они защитили ценные для себя направления и заставили Евросоюз пойти на компромисс.

Например, Бельгия прикрыла торговлю российскими алмазами, а Греция — поставку нефти. Франция и некоторые другие страны по-прежнему импортируют российский уран для атомной энергетики. Старший научный сотрудник брюссельского офиса исследовательской группы German Marshall Fund Джейкоб Киркегор объяснил такие поблажки попыткой удержать членов Евросоюза вместе.