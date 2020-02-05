Некоторые россияне отказались от эвакуации из Китая
Часть россиян, находящихся в Китае, отказалась от эвакуации. Кто-то считает, что заразиться в дороге — более вероятно, а кто-то, в принципе, не видит ничего страшного в происходящем. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Чего бояться? Разве был хоть один случай заражения у европеоида?» — объяснил отказ мужчина из Шанхая, решивший никуда не улетать.
«Из моего университета все трое россиян предпочли остаться. Из тех, кто не выехал до карантина. У всех свои причины, одна из которых — риск подцепить вирус в дороге намного выше», — поделилась студентка одного из китайских вузов.
Также россияне уточнили, что некоторые улетают из-за того, что «паника у друзей и родственников», хотя «реальных причин для этого нет».