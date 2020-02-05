Некоторые россияне отказались от эвакуации из Китая

«Чего бояться? Разве был хоть один случай заражения у европеоида?» — объяснил отказ мужчина из Шанхая, решивший никуда не улетать.

«Из моего университета все трое россиян предпочли остаться. Из тех, кто не выехал до карантина. У всех свои причины, одна из которых — риск подцепить вирус в дороге намного выше», — поделилась студентка одного из китайских вузов.

Также россияне уточнили, что некоторые улетают из-за того, что «паника у друзей и родственников», хотя «реальных причин для этого нет».