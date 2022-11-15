Мир 15 ноября 2022, 20:28 Некоторые населенные пункты Молдавии и Приднестровья остались без света ТСВ Приднестровье: жителей Молдавии призывают отключать электроприборы

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В некоторых населенных пунктах Молдавии и Приднестровья отключился свет. Об этом сообщил в Telegram-канале «ТСВ Приднестровье».

Свет пропал в Сороках и Единцах, а также части Бельцов. При этом отключилась линия электроснабжения Вулканешты-Исакча, по которой республика получает электричество из Румынии.

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Отмечается, что отключение света будут производиться по всей Молдавии. Местных жителей призвали не пользоваться электроприборами из-за возможных перепадов напряжения.

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«Приднестровье находится в единой энергосистеме «Украина – Молдова – Европа». Произошла системная авария. Это не внутренняя авария в Приднестровье, не хватало электроэнергии в сети, поэтому срабатывала защита и возникали перебои», — также подчеркнули в сообщении.

Восстановление работы энергосистемы зависит не только от приднестровских операторов. В Приднестровье энергосистему контролирует предприятие «Днестрэнерго».

По данным портала «Sputnik Молдова», в Кишиневе из-за массового отключения света встали троллейбусы. Вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что одна из линий электропередач, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для республики, была отключена в автоматическом режиме.

«Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Отмечу, что эти линии не были повреждены, а автоматически отключены в целях безопасности», — сказал он.

Политик добавил, что компания Moldelectrica работает над восстановлением сета. Он пообещал сообщить о разрешении ситуации позже.

В Молдавии несколько месяцев наблюдается энергетический кризис. Министр иностранных дел республики Нику Попеску заявил, что стране необходима финансовая помощь в размере 1,1 миллиарда евро в связи с возникшей проблемой, сообщил RT.