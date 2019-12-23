Некоторые народы назвали «любовь» и «жалость» одинаково
Ученые из Университета Северной Каролины изучили 2474 языков мира. Им удалось выяснить, что ротуманцы на севере Фиджи называют «любовь» и «жалость» одним словом. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ScienceNews.
По словам экспертов, ротуманцы используют слово «ханиси» для любви и для жалости. Ученые также определили, что в индоевропейских языках «беспокойство» и «гнев» схожи. Согласно исследованию жители австроазиатских стран употребляют подобные слова для «тревоги» и «сожаления».
Специалисты убеждены, что одинаковое обозначение разных чувств связано, что культурными ценностями народов. Исследователи предположили, что в разных культурах и чувства могут восприниматься по разному, независимо от словарного перевода.