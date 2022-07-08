Традиционное фотографирование лидеров на саммите G20 на Бали в Индонезии отменили. Об этом сообщило японское агентство Куodo. По его данным, некоторые министры избегали съемок с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Саммит министров G20 стартовал на Бали 7 июля, основные дискуссии в формате «Большой двадцатки» пройдут 8 июля.

Ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявил, что представители Великобритании, США, Канады, Германии, Италии, Франция, Японии не пришли на гала-ужин из-за присутствия там Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Лавров на ужине переговорил с некоторыми коллегами и не заметил отсутствия бойкотировавших мероприятие министров.

Ранее пресс-секретарь госсекретаря США Энтони Блинкена, Нед Прайс, заявил, что тот не собирается встречаться с Сергеем Лавровым на G20. Американский представитель будет участвовать во всех встречах министерского формата, но при этом избежит общения с российскими коллегами. Об этом написало РИА «Новости».