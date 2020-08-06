«Некоторые думают, что это нападение». Трамп усомнился в собственной версии о взрыве в Бейруте

Президент США Дональд Трамп посовещался со своими генералами и заявил, что взрыв в Бейруте был нападением. Позже он усомнился в собственной версии ЧП в Ливане. Американский лидер заявил, что пока никто ничего не знает.

«Никто еще этого не знает. Некоторые думают, что это было нападение, некоторые — что нет. В любом случае, это было ужасное событие», — приводит РИА «Новости» слова Трампа во время пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома все же упомянул некое «ужасное взрывное устройство».

Ранее Трамп заявил, что считает произошедшее в Бейруте атакой из-за характера взрыва и большого числа жертв. Его мнения поддержали несколько генералов.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Сдетонировало более 2,7 тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая шесть лет хранилась на складе. В результате происшествия погибли более ста человек. Пострадали около четырех тысяч человек.

МЧС России направило в Ливан на помощь пострадавшим четыре самолета с медиками, спасателями, кинологами, сотрудниками Роспотребнадзора и необходимым оборудованием.