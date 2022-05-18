Некоторые члены НАТО не согласились с размещением дополнительных войск на Востоке

Члены НАТО не смогли прийти к согласию по поводу расширения присутствия в Восточной Европе. Некоторые страны попросили увеличить количество военных, но не получили поддержки, сообщила газета The Washington Post.

Прибалтийские государства и Польша требуют обеспечить их крупными отрядами войск НАТО, в том числе десятками тысяч военнослужащих и вспомогательных подразделений, которые будут отвечать за противовоздушную оборону и другую защиту.

«По балтийскому плану в каждой стране не будет постоянно находиться полная дивизия войск, но их техника будет размещена там заблаговременно, а НАТО направит тысячи дополнительных сил в резерв для каждой страны на случай кризиса», — сказано в статье.

Однако политики из Франции и Италии не поддержали эту идею, так как не увидели предпосылок для продвижения российских войск. Кроме того, такая активность может обойтись дорого и финансово, и стратегически — развертывание дополнительных сил может помешать налаживанию сотрудничества с Россией в будущем.

Этот вопрос обсуждался в Берлине на последней встрече министров иностранных дел стран НАТО. Чиновники решили оставить его решение до саммита в Мадриде. Там также решится судьба заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс.