Мир 01 февраля 2024, 08:30 Некоторые банки в Турции начали закрывать счета российских компаний «Ведомости»: в Турции ряд банков начал закрывать счета российским компаниям РИА «Новости»

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Некоторые банки в Турции начали закрывать счета компаний из России и ужесточать требования для физических лиц. Об этом со ссылкой на владельцев бизнеса и финансовых консультантов сообщила газета «Ведомости».

По словам одного из источников издания, до декабря в Турции оставалось еще «два всеядных и два полувсеядных» с точки зрения работы с Россией банка.

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Но ситуация изменилась после подписания президентом США Джо Байденом указа, расширившего правовые основания для введения антироссийских санкций. В частности, этот документ позволяет отключать от финансовой системы банки, которые уличили «в содействии России в обходе санкций» против ее военно-промышленного комплекса.

Следом за этим указом первые две турецкие финансовые организации начали закрывать счета российских компаний из страха попасть под санкции США. Вторые два банка, по данным газеты, разрывают отношения в первую очередь с теми, с кем начали сотрудничать уже после начала боевых действий на Украине.