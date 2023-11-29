Мир 29 ноября 2023, 06:08 Некоторые американские штаты получили миллиарды долларов за военную помощь Украине Reuters: штаты Америки получили миллиарды долларов за поддержку Украины РИА «Новости»

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Некоторые американские штаты получили доходы в миллиардах долларов благодаря военной помощи украинской стороне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы, распространенные администрацией в американском конгрессе.

В материале сказано, что администрация США раскидала в конгрессе карты с делением на штаты денег и инвестиций на сумму около 27 миллиардов долларов. Средства должны потратить на закупку снарядов и тактических машин.

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Больше всего досталось штату Пенсильвания — 2,36 миллиарда долларов. Туда поступили инвестиции на производство вооружений и боевых снарядов. Штат Аризона благодаря помощи Украине получил доход размером в 2,19 миллиарда долларов. Техас — 1,45 миллиарда. Во всех четырех штатах есть предприятия, производящие вооружение.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти Америки могут ограничить поставку оружия Израилю. По его словам, в Белом доме считают нынешний подход к конфликту на Ближнем Востоке эффективным. Он направлен на «достижение результатов» в таких вопросах, как возвращение пленных и временное прекращение огня.