На снижение цены на нефть влияет несколько факторов. По словам специалиста, первый — разногласия внутри сделки ОПЕК+, распад этого соглашения. Второй — снижение темпов роста мировой экономики, угроза перехода к депрессивному состоянию.

Беляев считает, что многие страны-потребители на волне подешевевшей нефти начали запасать большое количество впрок и практически заполнили все емкости. Производство натолкнется на это физическое ограничение в потреблении нефти.

Эксперт поделился своими прогнозами.

«Пока прогнозы не очень оптимистичные. Ближайшая перспектива указывает, что потребление находится на очень низком уровне, внутри ОПЕК вряд ли удастся договориться об удержании цены. Некоторое время, я думаю, в течение нескольких месяцев, придется пожить в условиях низкой стоимости нефти. Наша страна, благодаря подушке безопасности, может пережить это состояние, плюс у нас есть внутреннее потребление», — сказал он.

Беляев считает, что депрессия не продлится вечно. Все хотят восстановить производство. По его оценкам, это произойдет не раньше, чем через полгода.