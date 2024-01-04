Мир 04 января 2024, 23:13 «Некому будет защищать государство». Власти Украины заявили об усилении мобилизации Гончаренко: Залужный настаивает на усилении мобилизации РИА «Новости»

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Военные власти Украины настаивают на усилении мобилизации. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров заявили об этом на заседании комитета по нацбезопасности, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Они (Залужный и Умеров — прим. ред.) подчеркнули, что усиление мобилизации — это объективная составляющая боевых действий. Не будет усиления — некому будет защищать государство», — написал украинский депутат.

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Он заявил о готовности парламентариев доработать законопроект о мобилизации и внести в него правки, которые исключат положения, противоречащие украинской конституции. В ближайшие три дня депутаты займутся этим, так как в понедельник, 8 января, срок подачи альтернативных предложений истекает.

Бывший депутат Рады Георгий Тука призвал проигнорировать нормы и права человека, потому что нужно защищать страну. Он заявил о необходимости мобилизовать всех, кто достиг призывного возраста. Поэтому экс-чиновник положительно оценил рейды военкомов по общественным местам.