Военный эксперт счел заявления Пашиняна о Су-30 признаком некомпетентности

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о покупке российских истребителей Су-30 без ракет показало некомпетентность политика в военной области. Промах можно было бы простить, когда Пашинян только вступил в должность.

Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий, военный эксперт, доктор политологических наук Константин Макиенко напомнил в беседе с сайтом mk.ru, что боевые самолеты «практически никогда» не поставляют без боекомплекта.

«Нормальная практика, когда одновременно с носителем, в данном случае — истребителями Су-30СМ, поставляется как минимум один стандартный набор авиационных средств поражения», — подчеркнул он.

Макиенко добавил, что Армении «совершенно точно» поставили и истребители, и авиационные средства поражения. Терминология, которую применил Пашинян, удивила эксперта.

«Некомпетентность армянского премьер-министра в военной области поражает. Одна его терминология чего стоит. Когда он только вступил в должность, возможно, ему, журналисту, это было простительно», — заметил специалист.

Он предположил, что у армянского премьера «память короткая», поскольку политик забыл о собственных словах про стрельбы истребителей. Также не исключено, что Пашинян лжет.

«Либо настолько некомпетентен, что с таким премьером военные и военно-политические перспективы Армении будут совсем неважными», — заключил Константин Макиенко.