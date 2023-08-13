Мир 13 августа 2023, 01:22 Некомпетентность Зеленского назвали главным оружием России Экс-разведчик США Риттер: некомпетентность Зеленского внесла вклад в победу РФ YouTube

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Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной во время кризиса идет на пользу России. Такое мнение в эфире YouTube-канала George Galloway высказал экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — заявил американский военный.

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Украинские боевики могут взбунтоваться против главы киевского режима из-за провала контрнаступления и отсутствия побед на линии боевого соприкосновения. Риттер считает, что такой финал для Зеленского становится все более реальным по мере роста потерь в рядах ВСУ.

Экс разведчик подчеркнул, что самый короткий путь к прекращению конфликта — сохранение Зеленского на посту.

Иностранные наемники все больше разочаровываются в контрнаступлении ВСУ и все чаще уезжают домой. В рядах украинской армии могут участиться случаи дезертирства из-за низкого боевого духа, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.