13 августа 2023, 01:22
Некомпетентность Зеленского назвали главным оружием России
Экс-разведчик США Риттер: некомпетентность Зеленского внесла вклад в победу РФ
Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной во время кризиса идет на пользу России. Такое мнение в эфире YouTube-канала George Galloway высказал экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — заявил американский военный.
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Украинские боевики могут взбунтоваться против главы киевского режима из-за провала контрнаступления и отсутствия побед на линии боевого соприкосновения. Риттер считает, что такой финал для Зеленского становится все более реальным по мере роста потерь в рядах ВСУ.
Экс разведчик подчеркнул, что самый короткий путь к прекращению конфликта — сохранение Зеленского на посту.
Иностранные наемники все больше разочаровываются в контрнаступлении ВСУ и все чаще уезжают домой. В рядах украинской армии могут участиться случаи дезертирства из-за низкого боевого духа, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Владимир Зеленский
ВСУ
Конфликт на востоке Украины
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