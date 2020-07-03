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    03 июля 2020, 17:39

    «Некий ритуал». Евродепутат — о протесте Украины из-за визита европейских политиков в Крым

    Артур Блянихов

    Депутат Европарламента Тьерри Мариани прокомментировал протест украинской стороны из-за визита европейских политиков в Крым. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Политика сегодня» напомнила, что делегация из девяти европейских политиков, включая Мариани, прибыла в Крым с рабочим визитом.

    «Существует некий ритуал, когда каждый раз украинский посол пишет письмо и требует введение новых санкций, но это ничего не меняет», — заметил Мариани.

    По его словам, он приезжает на полуостров в седьмой раз и это никак не изменило его жизнь.