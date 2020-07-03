«Политика сегодня» напомнила, что делегация из девяти европейских политиков, включая Мариани, прибыла в Крым с рабочим визитом.

«Существует некий ритуал, когда каждый раз украинский посол пишет письмо и требует введение новых санкций, но это ничего не меняет», — заметил Мариани.

По его словам, он приезжает на полуостров в седьмой раз и это никак не изменило его жизнь.