Украинский министр предложил кастрировать «некачественных» сограждан

Украинский депутат от фракции «Слуга народа» высказалась в поддержку стерилизации людей по мотивам того, «качественные» ли у них будут дети. Это вызвало скандал, ее потребовали отправить в отставку.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова выступала на вебинаре, организованном в мае Киевской школой экономики. Там она поддержала «стерилизацию лиц», готовых получать социальную помощь, а также выступила за отказ в пособии женщинам, если у них дети «очень низкого качества».

Депутат привела в пример некоторых британских политиков времен Маргарет Тэтчер и лидера Сингапура Ли Куан Ю, который «кастрировал и стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».

Федерация профсоюзов Украины с возмущением немедленно потребовала отставки Третьяковой. В официальном обращении федерации отмечается, позиция депутата является «антисоциальной и антигуманной». Также было указано, что депутат в комитете поддерживала «антисоциальные реформы и разрушения социальной защиты граждан», чтобы «немного дискриминировать наемного работника».

«Председатель Комитета заявляет, что система должна быть такая: „Мы должны защищать не просто простого человека, а ту, которая хочет работать, хочет защищать общество, нашу нацию“, отмечая, что такая позиция является ее „философией“. Из такого заявления следует, что нетрудоспособные члены нашего общества, в частности лица с инвалидностью, пенсионеры, не будут подпадать под защиту государства», — отметили в федерации.

ФПУ заявила также, что такая пропаганда насилия неприемлема, особенно для политика.