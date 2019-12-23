Алгоритм создала студия Botnik, чья нейросеть «написала» книгу «Гарри Поттер и портрет того, что выглядело как большая куча пепла». Цукербот научился давать интервью, изучив речи, публикации в блогах, интервью самого Цукерберга за последние три года. Всего в его словарь вошло 200 тысяч слов. В итоге издания The Guardian и Observer подготовили вопросы, а Цукербот сгенерировал ответы.

Нейронная версия главы Facebook в ответ на вопрос о вере в демократию рассказала, что верит в мечту, надежды и цели. Кроме того, алгоритм подчеркнул, что он больше, чем просто «огромный мешок с деньгами». Также Цукербот ответил нечто расплывчатое и на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться в президенты.

«Я обязан быть интересным для аудитории. Я не терплю, когда меня перебивают, и уверен, что я — это снимок. Я действительно люблю принимать решения о людях. Наверное, я действительно играю на стороне людей», — заявила нейросеть.

Ранее журнал Forbes написал о доходах самых богатейших людей мира в 2019 году. Согласно данным журнала, Марк Цукерберг разбогател на 22 миллиарда долларов.