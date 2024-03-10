10 марта 2024, 16:03
Неядерный. В США раскрыли, какой ответ рассматривали на применение ЯО на Украине
NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможное использование ЯО на Украине
Чиновники в США, обеспокоенные риском «ядерного удара» России по Украине, рассматривали неядерный ответ. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на представителей администрации.
Американцы допускали в том числе «обычную» атаку на подразделения, запустившие ядерное оружие.
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«Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным. Но они быстро добавили, что должна быть какая-то впечатляющая реакция», — отметили журналисты.
Накануне телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием с конца 2022 года. Такое решение приняли не из-за одного предположения, а на основании чрезвычайно важных разведданных.
Ядерное оружие
США
Россия
Оружие
Украина
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