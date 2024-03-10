Мир 10 марта 2024, 16:03 Неядерный. В США раскрыли, какой ответ рассматривали на применение ЯО на Украине NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможное использование ЯО на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Чиновники в США, обеспокоенные риском «ядерного удара» России по Украине, рассматривали неядерный ответ. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на представителей администрации.

Американцы допускали в том числе «обычную» атаку на подразделения, запустившие ядерное оружие.

Реклама

«Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным. Но они быстро добавили, что должна быть какая-то впечатляющая реакция», — отметили журналисты.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием с конца 2022 года. Такое решение приняли не из-за одного предположения, а на основании чрезвычайно важных разведданных.