Консульство России в Лейпциге закидали краской цветов флага Украины | 360°

21 октября 2022, 19:11
Консульство России в Лейпциге закидали краской цветов флага Украины
Неизвестный забросал краской здание консульства России в Лейпциге
Неизвестный забросал здание консульства России в Лейпциге бутылками с синей и желтой краской и скрылся. Правоохранители ищут нарушителя, говорится в сообщении местной полиции.
Все произошло около 23:40 20 октября на Турмгутштрассе. Стеклянные бутылки попали в стену и ворота консульства, а также на дорогу перед зданием. По данным полицейских, злоумышленник скрылся на велосипеде в направлении района Вальдштрассе и, предположительно, пересек Парту.
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К расследованию приступили прокуратура в Лейпциге и Государственное управление уголовной полиции в Саксонии.
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«Поскольку в настоящее время нельзя исключать наличие политически мотивированного действия, полицейский центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом в Управлении уголовной полиции Саксонии взял на себя расследование причинения материального ущерба», — добавляется в сообщении.
Правоохранители попросили общественность помочь в раскрытии преступления и оставили телефон, по которому смогут позвонить очевидцы происшествия.
Германия
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