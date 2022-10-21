Консульство России в Лейпциге закидали краской цветов флага Украины | 360°

Мир 21 октября 2022, 19:11 Консульство России в Лейпциге закидали краской цветов флага Украины Неизвестный забросал краской здание консульства России в Лейпциге freepik

Читать 360tv в

Неизвестный забросал здание консульства России в Лейпциге бутылками с синей и желтой краской и скрылся. Правоохранители ищут нарушителя, говорится в сообщении местной полиции.

Все произошло около 23:40 20 октября на Турмгутштрассе. Стеклянные бутылки попали в стену и ворота консульства, а также на дорогу перед зданием. По данным полицейских, злоумышленник скрылся на велосипеде в направлении района Вальдштрассе и, предположительно, пересек Парту.

Реклама

К расследованию приступили прокуратура в Лейпциге и Государственное управление уголовной полиции в Саксонии.

Реклама

«Поскольку в настоящее время нельзя исключать наличие политически мотивированного действия, полицейский центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом в Управлении уголовной полиции Саксонии взял на себя расследование причинения материального ущерба», — добавляется в сообщении.

Правоохранители попросили общественность помочь в раскрытии преступления и оставили телефон, по которому смогут позвонить очевидцы происшествия.