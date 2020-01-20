    20 января 2020, 05:34

    Неизвестный зарезал трех человек в Лондоне

    Александра Ломейко

    На северо-востоке Лондона беспорядки закончились поножовщиной. Погибли три человека. Полиции пока не удалось задержать нападавшего.

    Жалоба на нарушение общественного порядка в районе Редбридж поступила в правоохранительные органы вечером 19 января, сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

    Когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили тела трех человек с ножевыми ранениями. Возраст погибших — от 20 до 30 лет.

    «Хотя расследование этого трагического инцидента находится на ранней стадии, речь, вероятно, пойдет о тройном убийстве», — заметили в Скотленд-Ярде.

    Проводится расследование. Специалисты исследуют место преступления. Назначены необходимые экспертизы. Личности погибших устанавливаются.

    Полиция обратилась с просьбой сообщать ей любую информацию, которая помогла бы следствию.