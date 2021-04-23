Неизвестный зарезал сотрудницу полиции во Франции

Во французском городе Рамбуйе мужчина напал на сотрудницу полиции и перерезал ей горло. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Нападавший — житель Туниса. Полицейские его быстро нейтрализовали. На место происшествия прибыл глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По предварительной информации, версия теракта пока не исключается.

«Сотрудница полиция стала жертвой нападения с ножом в комиссариате Рамбуйе, куда я направляюсь», — написал он на своей странице в Twitter.

Остальные подробности происшествия не уточняются. Ранее в пригороде Парижа неизвестный мужчина расстрелял автомобиль, в котором находились девочка и ее отец. Ребенок получил серьезные ранения и был госпитализирован, уточнила «Национальная служба новостей».

Несколько дней назад в Америке полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант в городе Колумбус, штат Огайо. Позже возле здания городской полиции собрались протестующие. Сам сотрудник органов заявил, что девушка напала на него с ножом. Макайя умерла в больнице от огнестрельного ранения.