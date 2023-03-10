Мир 10 марта 2023, 20:57 Неизвестный захватил заложников в немецком городе Карлсруэ DPA: в немецком городе Карлсруэ неизвестный захватил заложников в аптеке РИА «Новости»

Читать 360tv в

В городе Карлсруэ в Германии неизвестный захватил заложников в аптеке. Об сообщило агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.

Сейчас полиция проводит крупномасштабную спецоперацию рядом с местом, где, по неподтвержденным данным, злоумышленник захватил одного или нескольких людей.

Реклама

Обстоятельства произошедшего уточняются. В агентстве написали, что полицейские продолжают прибывать к месту преступления.

Реклама

В Bild сообщили, что территория рядом с аптекой оцеплена, близлежащие магазины временно закрыли, вся улица перекрыта.

Накануне, 9 марта, в немецком городе Гамбург произошла стрельба. В местном центре «Свидетелей Иеговы»* неизвестной открыл огонь по большой группе людей. Погибли семь человек и еще 24 человека ранены. Предположительно, стрелок мертв. В здании, где велась стрельба нашли тело предполагаемого преступника.

*«Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.