10 марта 2023, 20:57
Неизвестный захватил заложников в немецком городе Карлсруэ
DPA: в немецком городе Карлсруэ неизвестный захватил заложников в аптеке
В городе Карлсруэ в Германии неизвестный захватил заложников в аптеке. Об сообщило агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.
Сейчас полиция проводит крупномасштабную спецоперацию рядом с местом, где, по неподтвержденным данным, злоумышленник захватил одного или нескольких людей.
Реклама
Обстоятельства произошедшего уточняются. В агентстве написали, что полицейские продолжают прибывать к месту преступления.
Реклама
В Bild сообщили, что территория рядом с аптекой оцеплена, близлежащие магазины временно закрыли, вся улица перекрыта.
Накануне, 9 марта, в немецком городе Гамбург произошла стрельба. В местном центре «Свидетелей Иеговы»* неизвестной открыл огонь по большой группе людей. Погибли семь человек и еще 24 человека ранены. Предположительно, стрелок мертв. В здании, где велась стрельба нашли тело предполагаемого преступника.
*«Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.
Германия
Преступления
Реклама
Реклама