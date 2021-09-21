На юге Германии вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса. Захват он произвел, когда транспортное средство двигалось по автомагистрали.

Полиция перекрыла участок трассы южнее Нюрнберга, сообщила газета Bild. Уточняется, что автобус прибыл из-за границы.

Заложников, по данным других СМИ, двое. Оба являются водителями. По предварительной информации, перед инцидентом в автобусе могла произойти ссора.

UPD: Полиция задержала вооруженного человека, взявшего в заложники трех человек в туристическом автобусе на юге Германии, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.