В столице Мавритании неизвестный захватил самолет в международном аэропорту Нуакшот-Умтунси. Воздушное судно стояло в гавани без пассажиров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Захвативший самолет, по предварительным данным, является иностранцем. По сообщениям местных СМИ, он ведет переговоры с силами безопасности на английском языке и угрожает взорвать самолет, если они предпримут попытку штурмовать его. Захватчик требует, чтобы ему предоставили возможность улететь на лайнере.

Нуакшотский аэропорт закрыли. Службам безопасности пока не известно, есть ли у захватившего лайнер взрывчатка. По сообщению Sahara Media, захватчик требует от правительства некую компенсацию. Сумма не уточняется.

В США в марте истребитель пятого поколения F-35В случайно выстрелил в себя из артиллерийской пушки. Происшествие случилось в штате Аризона в начале месяца, но об этом стало известно только сейчас. Центр морской безопасности присвоил ЧП самый высокий уровень — класс A. О пострадавших не сообщалось.