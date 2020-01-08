Неизвестный в балаклаве «заминировал» аэропорт Одессы
Оперативные группы взрывотехников и спасателей выехали в Городской совет и международный аэропорт Одессы после сообщения о заложенных взрывных устройствах. Как сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, сообщения о заложенных бомбах поступило в 7:40.
Сайт Vgorode уточнил, что на территорию международного аэропорта Одессы, сбив шлагбаум, въехал микроавтобус под управлением неизвестного мужчины в балаклаве и в куртке с надписью «Совесть». Именно он объявил о том, что воздушная гавань заминирована.
Прибывшие на место сотрудники национальной полиции задержали хулигана. Пассажиров и персонал аэропорта перевели в старый терминал. Прием и отправление рейсов временно прекратили.
Здание проверяют кинологи, взрывотехники и спасатели.