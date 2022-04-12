Неизвестный устроил стрельбу в метро Нью-Йорка. Есть раненые

Неизвестный мужчина в строительной одежде устроил стрельбу в на станции «36-я улица» (Sunset Park) в метро Нью-Йорка. По данным CNN, ранения получили 13 человек. Очевидцы опубликовали фото с места событий.

Сайт New York Post со ссылкой на представителя полиции города сообщил, что на месте нашли несколько неразорвавшихся взрывных устройств.

Выстрелы прозвучали около 8:30 утра (15:30 по московскому времени).

Департамент полиции города выпустил официальное предупреждение для жителей, чтобы они избегали района 36-й улицы и четвертой авеню в Бруклине на время расследования.

Источник фото: Twitter

«Ожидайте появления машин скорой помощи и задержек в окрестностях», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

Полиция в беседе с журналистами подтвердила, что в больницы города доставили 13 пострадавших. По предварительным данным, огнестрельные ранения получили пятеро. Остальные пострадали при детонации взрывного устройства.

Источник CNN сообщил, что один человек находится в критическом состоянии. В предварительным отчете правоохранителей говорится, что стрельбу открыл мужчина в оранжевом строительном жилете и противогазе. С места происшествия он скрылся.