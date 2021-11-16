Неизвестный устроил стрельбу возле школы в Колорадо. Видео

Неизвестный открыл стрельбу по людям недалеко от центральной средней школы в городе Аврора, штат Колорадо. Пострадали, по предварительным данным, пять подростков.

Стреляли на территории Ном-парка, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый скрылся.

Пострадавшим, уточнили в полиции, от 14 до 17 лет. Их госпитализировали. Перестрелка, пишут в Twitter, произошла в школьном автобусе.