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    12 июня 2021, 11:16

    Неизвестный устроил стрельбу в Техасе

    Алена Макаренко

    Неизвестный устроил стрельбу в Остине, штат Техас. Об этом сообщили в департаменте полиции города.

    Неизвестный устроил стрельбу в Техасе

    «Сотрудники департамента полиции Остина работают в центре города в связи со стрельбой. Несколько пострадавших с травмами», — написали правоохранители в Twitter.

    Экстренные службы уточнили, что пострадали 12 человек.

    Полицейские попросили не приближаться к 6-й улице.

    В этот же день стрельба произошла в городе Саванна, штат Джорджия. Один человек погиб, восемь ранены.