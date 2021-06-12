Неизвестный устроил стрельбу в Техасе

Неизвестный устроил стрельбу в Остине, штат Техас. Об этом сообщили в департаменте полиции города.

«Сотрудники департамента полиции Остина работают в центре города в связи со стрельбой. Несколько пострадавших с травмами», — написали правоохранители в Twitter.

Экстренные службы уточнили, что пострадали 12 человек.

Полицейские попросили не приближаться к 6-й улице.

В этот же день стрельба произошла в городе Саванна, штат Джорджия. Один человек погиб, восемь ранены.