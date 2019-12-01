Неизвестный устроил стрельбу в Новом Орлеане

ЧП случилось во Французском квартале — оживленном районе в исторической части города. Неизвестный обстрелял горожан у бизнес-центра на центральной улице Канал-стрит. Злоумышленник открыл огонь 1 декабря, в 03:20-03:25 по местному времени (12:20-12:25 по Москве).

В это время поблизости завершился матч по американскому футболу между двумя университетскими командами. Игра проходила под дополнительной охраной.

Травмы получили не менее 10 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полицейские были на месте, когда началась стрельба. Но в те минуты в районе собралось много людей, поэтому не удалось установить виновного. Стражи порядка задержали подозреваемого на месте происшествия, его причастность к стрельбе выясняется. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства.