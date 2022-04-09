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    09 апреля 2022, 20:30

    Неизвестный устроил стрельбу в израильском кафе

    Анна Усачева

    Кафе в израильском городе Рахат регулярно попадает в сводки криминальных новостей региона. Его гости регулярно устраивают перестрелки.

    В соцсетях выложили видео с очередной перестрелкой. На кадрах видно, что гости заведения уже спасаются от огня за перевернутыми столиками и стульями. Помещение выглядит неаккуратно. Возможно, перед выстрелами был погром.

    Стрелок — мужчина в спортивном костюме — хаотично перемещается по заведению и размахивает оружием. Звук видео зафиксировал несколько выстрелов.

    О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Также выясняется информация о преступнике и мотивах его действий.