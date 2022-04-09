Неизвестный устроил стрельбу в израильском кафе

Кафе в израильском городе Рахат регулярно попадает в сводки криминальных новостей региона. Его гости регулярно устраивают перестрелки.

В соцсетях выложили видео с очередной перестрелкой. На кадрах видно, что гости заведения уже спасаются от огня за перевернутыми столиками и стульями. Помещение выглядит неаккуратно. Возможно, перед выстрелами был погром.

Стрелок — мужчина в спортивном костюме — хаотично перемещается по заведению и размахивает оружием. Звук видео зафиксировал несколько выстрелов.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Также выясняется информация о преступнике и мотивах его действий.