Неизвестный устроил стрельбу в доме ветеранов в США

Неизвестные открыли стрельбу в доме ветеранов в городе Кеннетт штат Миссури. В результате один человек скончался. Четырех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

Стрельбу в доме ветеранов American Legion открыли ночью 21 февраля, сообщил телеканал ABC. Учреждение находится на юго-востоке Миссури. Прибывшие на место правоохранители увидели одного погибшего и четырех раненых.

По данным канала, два пострадавших были в крайне тяжелом состоянии. Их отправили в больницу на мысе Жирардо с помощью санитарной авиации. Других раненых доставили для оказания необходимой помощи в местные медицинские учреждения.

Утром 21 февраля никаких сведений об арестах в связи со стрельбой не сообщалось. Сейчас полицейские штата Миссури и офис шерифа округа Данклин помогают в расследовании. Все причины и обстоятельства стрельбы в здании дома ветеранов выясняются.

Как уточнила газета Delta Dunklin, вечером 20 февраля в American Legion проводилось частное мероприятие.