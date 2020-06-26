Неизвестный устроил резню в Глазго. Есть погибшие

По данным Би-би-си три человека могли погибнуть от ножевых ранений в результате нападения.

«Трое человек могли погибнуть, получив ножевые ранения на территории гостиницы в центре Глазго», — говорится на странице Би-би-си в Twitter.

При этом источник телеканала Sky News рассказал, что во время нападения был ранен полицейский. Эту информацию позже подтвердил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон. Корреспонденты телеканала связали со свидетельницей. Она рассказала, что видела как минимум трех пострадавших в крови, которым оказывали медицинскую помощь.

Джонсон заявил, что нападавший был застрелен. Он также заверил, что сейчас ситуация находится пол контролем. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте полицейского управления Большого Глазго.

«Мы продолжаем разбираться с инцидентом на улице Уэст-Джордж-стрит в Глазго и хотели бы попросить всех избегать этого места», — приводятся слова Джонсона. Он также рассказал, что на месте работают вооруженные сотрудники.