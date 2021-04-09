Неизвестный тяжело ранил в Техасе 6 человек

В магазине городе Брайан (Техас) неизвестный мужчина открыл огонь и ранил шесть человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщило местное отделение телекомпании CBS, стрелок не опознан и не задержан. Проводится полицейская операция. Других официальных подробностей пока нет.

Источники канала ABC News утверждают, что есть жертвы. Шесть машин скорой помощи прибыли на место происшествия, а неизвестное количество пострадавших было доставлено в региональную больницу Святого Иосифа.