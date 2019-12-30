Неизвестный со стрельбой попытался ограбить Starbucks в Берлине
«Неизвестный произвел несколько выстрелов в магазине, находящемся в районе Фридрихштрассе», — сообщила полиция Берлина в Twitter.
В правоохранительных органах заверили, что ситуация находится под контролем. В полиции также заявили, что информация о выстрелах еще не подтверждена.
По данным Bild, полиция оцепила район, где произошла стрельба. Там работают подразделения особого назначения. В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.
По данным немецкого издания, злоумышленник атаковал кафе сети Starbucks на перекрестке лиц Фридрихштрассе и Циммерштрассе. Полицию вызвали сотрудники соседней пекарни, когда увидели, как люди с криком выбегали из кафе. Нападавший успел скрыться.
Издание также пишет, что нападение произошло возле чекпойнта Чарли, пограничного контрольно-пропускного пункта на улице Фридрихштрассе, созданного после разделения города Берлинской стеной. Как отмечает Bild, это место пользуется большой популярностью среди туристов.