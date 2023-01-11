Мир 11 января 2023, 10:42 Неизвестный с ножом ранил несколько человек на Северном вокзале Парижа BFM сообщил о нападении неизвестного на людей на Северном вокзале Парижа Unsplash

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Мужчина утром 11 января нанес ножевые ранения людям, находившимся на Северном вокзале в Париже. Полицейским удалось его нейтрализовать. Об этом сообщил телеканал BFM, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Несколько человек получили ножевые ранения от неизвестного, который был нейтрализован полицией», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что полицейские применили огнестрельное оружие. При этом агентство AFP сообщило, что нападавшего задержали. Из-за случившегося движение некоторые поездов оказалось нарушено. Правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

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