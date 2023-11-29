Важное 29 ноября 2023, 15:51 Неизвестный с ножом напал на школу в Польше. Несколько человек получили ранения RMF: человек с ножом напал на школу в Польше, есть пострадавшие Patrick Pleul/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Неизвестный с ножом напал на одну из польских школ. Несколько человек получили ранения, сообщила радиостанция RMF FM.

Мужчина ворвался в учебное заведение в Кадзидле под Остроленкой. Пострадали минимум два человека — мужчина и женщина. По неофициальным данным, злоумышленник скрылся. Сейчас ведутся его поиски.

Реклама

Ранее кровавая потасовка произошла в детском саду в Екатеринбурге. Там подрались две женщины, одна из них ударила другую головой о стену и приставила ей нож к щеке.

На Кубани суд вынес приговор 26-летнему жителю Туапсе. Он напал на 35-летнюю женщину и нанес ей не менее 15 ударов ножом. Медикам удалось спасти пострадавшую. Мужчина получил наказание в виде семи лет колонии строгого режима.