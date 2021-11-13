Неизвестный с ножом напал на прохожих в Лондоне

Сотрудники полиции западного района Лондона Ханслоу начала расследование после ножевого ранения мужчины в городе Брентфорд. По информации, размещенной на сайте ведомства, пострадавший скончался.

«Мужчина 20 лет скончался на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование для установления его личности», — сообщила пресс-служба.

По предварительным данным, при нападении ранения получили четыре человека, в числе которых 80-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Преступнику удалось скрыться, ведется розыск.

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции в Осло. Правоохранителям пришлось застрелить злоумышленника. Один из местных жителей заснял действия стражей порядка на видео. По информации норвежского таблоида Dagbladet, нападавший был приговорен к обязательной психиатрической помощи в связи с аналогичным нападением, произошедшем в 2019 году.