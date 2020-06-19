Неизвестный расстрелял полицейских в Новой Зеландии. Видео

В Новой Зеландии неизвестный напал на полицейских, которые регулировали дорожное движение. Один из стражей порядка погиб. Еще один серьезно ранен.

Полицейские остановили автомобиль на Рейнелла Драйв в Окленде. После этого началась стрельба, офицеры получили ранения, говорится в Twitter полиции Новой Зеландии.

Пострадали еще один человек: автомобиль сбил случайного свидетеля нападения, уточнила газета The New Zealand Herald.

Позже стало известно, что один из правоохранителей умер в больнице от полученных травм. Состояние второго остается стабильно тяжелым. Очевидец нападения получил травмы средней тяжести.

Полиция оцепила место происшествия и прилегающие к нему районы. Близлежащие школы и детские сады закрыли. Преступника ищут.

По данным СМИ, гибель полицейского при исполнении служебных обязанностей стала первой в Новой Зеландии за последние 11 лет. В 2009 году погиб констебль Лен Сни, которого застрелил бывший военнослужащий Ян Моленаар.