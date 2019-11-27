Неизвестный расстрелял двоих на школьной парковке в США

Неизвестный открыл огонь по людям а парковке рядом с начальной школой в американском штате Вашингтон. Пострадали два человека, подозреваемый покончил с собой.

Информация о выстрелах в городе Ванкувер поступила в полицию днем 26 ноября, сообщил офис местного шерифа. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли двух получивших ранения.

Сам стрелок попытался скрыться от полицейских на автомобиле. За ним организовали погоню. В результате подозреваемый остановился и совершил самоубийство.

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На момент начала стрельбы у большинства учеников занятия уже кончились, и они успели покинуть школу.

Пострадавшие госпитализированы. Подробности об их состоянии не приводятся. Полиция начала расследование инцидента.

В середине ноября один из учеников принес оружие в школу города Санта-Кларита. Он расстрелял других школьников, а потом попытался покончить с собой. От полученных ранений скончались двое подростков. Стрелок умер на следующий день.